CdS - Mertens pare ringiovanito: la sua sfacciataggine è proiettata all'eternità

I cinque gol nelle ultime quattro partite hanno ringiovanito Dries Mertens. O, almeno, così sembra per come corre in campo. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Il «tiraggiro» di San Siro, la doppietta alla Lazio, il controllo e destro di Reggio Emilia al Sassuolo e i 50 metri in contropiede all’Atalanta hanno avuto il potere di rinfrescarne l’istinto e pure di rimuovere le ombre sulla sua sfacciataggine, incurante dei 34 anni e semmai proiettata verso l’eternità".