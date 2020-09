CdS - Milik aspetta una chiamata da Paratici: ha ricevuto una promessa non mantenuta

Arek Milik deve convincersi ad accettare la Roma, lui che è stato sedotto e poi abbandonato dalla Juventus. Lo hanno chiamato quando c'era ancora Sarri e lui ha creduto in quella parola, poi svanita nel nulla. Una promessa mancata. La Juve ora punta Dzeko o Suarez. Milik aspetta solo che Paratici lo chiami per dirgli che non è più nei radar della Vecchia Signora. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.