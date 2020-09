CdS - Milik guarda al Tottenham: farebbe senza problemi la riserva di Kane

Per Arek Milik la soluzione Premier resta più che mai plausibile. E' il Tottenham la squadra inglese che sembra essere in pole per l'attaccante polacco: come riportato oggi da Il Corriere dello Sport, Milik non avrebbe alcun problema a sedere sulla panchina degli spurs ed essere il sostituto di Kane. Il Napoli resta fermo - si legge - alla richiesta di 25 mln di euro per l'attaccante.