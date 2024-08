Cds - Neres, a Napoli per la consacrazione definitiva e riconquistare il Brasile

Prometteva di divorarsi il mondo quando l’Ajax lo strappò al San Paolo nel 2017. Non che le cose siano andate troppo male a David Neres Campos, che nel suo quinquennio con i lancieri ha completato due doblete Eredivisie-Coppa dei Paesi Bassi, per poi ripetersi anche in Portogallo, dove ha fatto l’accoppiata Primeira Liga-Supercoppa lusitana nel 2023. Lo scrive il Corriere dello Sport tracciando il profilo del talento brasiliano che a 27 anni, e con le sue indubbie qualità tecniche, ha ancora tutto il tempo per il salto di qualità definitivo.



David Neres si è imposto come uno dei volti più rappresentativi dell Ajax di Ten Hag che, nel 2019, ha sfiorato un incredibile finalissima di Champions. Il brasiliano segnò sia contro Real che Juventus, per poi mancare per infortunio in semifinale col Tottenham.

Poi - si legge - l'infortunio al ginocchio che ha mantenuto Neres lontano dai campi di gioco per diversi mesi, favorendo, di fatto, l’ascesa di Antony. Così, nel 2022, accetta la proposta di De Zerbi: la maglia dello Shakhtar, però, non l’ha mai potuta indossare a causa dell’esplosione del conflitto con la Russia. A seguire accetta la proposta del Benfica, palcoscenico idoneo che rilancia la sua candidatura per una casacca del Brasile, con cui aveva vinto, nel 2019, la Coppa America.