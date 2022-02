CdS - Ounas non è al top: due possibili soluzioni per sostituire Politano

L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della partita di giovedì contro il Barcellona: "Spalletti punterà sulla coppia Fabian-Anguissa, con Zielinski variabile tattica pronta a dettare il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Una soluzione consolidata. Il vero problema, invece, riguarda la casella destra del tris di trequarti: fuori Politano ma fuori anche Lozano, sempre alle prese con i postumi della lussazione alla spalla destra e con il suo percorso riabilitativo. Ounas, tra l'altro, non è ancora al massimo della condizione dopo i problemi successivi al Covid e un bel po' di inattività, e così se Spalletti non riterrà Adam in forma adeguata per completare il tris con Zielinski e Insigne sarà scelto uno tra Elmas e Malcuit".