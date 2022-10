CdS: "Perfino il City del mostro Haaland segna meno del Napoli"

"In questo momento per l’Ajax non potrebbe esserci avversario italiano più pericoloso"

Il Napoli "ha il miglior attacco della Serie A e della Champions League, perfino il City di quel mostro di Haaland, ha segnato finora un gol in meno del Napoli" scrive Alberto Polverosi nel suo consueto corsivo alle pagine del Corriere dello Sport. Questa sera gli azzurri di Spalletti sfideranno l'Ajax, gara che con una vittoria permetterebbe ai partenopei di consolidare il primo posto nella classifica del girone, dove militano anche Liverpool e Rangers. "In questo momento per l'Ajax non potrebbe esserci avversario italiano più pericoloso" continua Polverosi che analizza come al momento nel Napoli funzioni tutto. Quella azzurra è una squadra che ad oggi può giocarsela con qualsiasi grande, come dimostra il dato statistico sulle reti segnate.