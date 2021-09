CdS promuove il mercato del Napoli: "È rimasto uguale ma con uno Spalletti in più"

Chiuso il calciomercato, è tempo di giudizi e di voti. Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport scrive: "Juve più debole, qualità a San Siro". Non convince la Juventus, nonostante il ritorno di Max Allegri che "ha ritrovato la Juve più debole della sua ultima stagione e anche dell’ultimo anno. Deve ricostruirla pezzo su pezzo, ma cominciando dalla testa.

La Juve ha perso la sua identità, non è più al servizio di Ronaldo e non è ancora al servizio di se stessa, ha un centrocampo di livello inferiore rispetto alle sue concorrenti. Locatelli può aiutarlo, ma serviva di più". Giudizi positivi per l'Inter di Simone Inzaghi. Bene anche il Milan di Pioli che sono "in simbiosi e se fosse rimasto Donnarumma non avremmo esitato a indicarlo come favorito per lo scudetto. Ma anche con la partenza di Gigio, la squadra ha aumentato lo spessore".

Positivo anche il giudizio sul Napoli che è rimasto uguale ma con uno Spalletti in più. Bene le romane.