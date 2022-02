CdS - Retroscena Spalletti: era triste a fine gara per un motivo preciso

Checché dichiari, Luciano Spalletti non era soddisfatto a fine gara, anche se davanti alle telecamere ha detto altro. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Spalletti era triste in conferenza stampa nel dopo partita. Non per il sorpasso mancato, ma perché sa che non si vince lo scudetto con l’arrendevolezza mostrata dagli azzurri nella ripresa. Neanche se, dopo il rientro degli atleti africani, disponi della squadra tecnicamente più dotata e tatticamente più vivace del campionato".