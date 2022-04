CdS - Se al meglio, il duo Barella-Brozovic supera il confronto con quello Lobotka-Fabian

Per il Corriere dello Sport è Nicolò Barella la chiave di volta del successo dell'Inter contro l'Hellas Verona.

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Corriere dello Sport è Nicolò Barella la chiave di volta del successo dell'Inter contro l'Hellas Verona. Alessandro Barbano nel suo editoriale si lascia andare a una considerazione: "Il duo Brozovic-Barella nelle condizioni ottimali supera il confronto con Tonali-Bennacer e anche quello con Lobotka-Fabian Ruiz. Ma è chiaro che le condizioni sono altalenanti in una stagione lunga e senza pause, per giocatori tutti impegnati su più fronti".