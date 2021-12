CdS - Si rischia il caso Mertens: in disparte anche per il brindisi

In casa Napoli il rischio è che nasca un piccolo caso Mertens dopo la sostituzione a fine primo tempo contro lo Spezia. Il belga all'intervallo si è fatto sentire con Spalletti una volta saputo che sarebbe rimasto nello spogliatoio: nessun dramma ma un rapporto che non pare essere sbocciato nel migliore dei modi. Dopo l'esclusione di Milano e le conseguenti dichiarazioni del giocatore - "È un tecnico bravo ma alcune volte fa scelte strane" - la situazione non può che essere spinosa.

Brindisi in disparte

Non solo: il belga poi è rimasto in disparte anche durante il brindisi di fine anno effettuato da De Laurentiis. L'attaccante era in quel momento il capitano in pectore vista l'assenza per Covid di Insigne ma ha nicchiato quando il presidente gli ha chiesto di aprire una bottiglia insieme. L'incavolatura per il cambio con lo Spezia non l'ha ancora superata ed è per quello che un piccolo caso è tutt'altro che da escludere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.