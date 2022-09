CdS - Spalletti esalta Raspa-Politano, ma è meno contento di Kvaratskhelia: il retroscena della stampella

Come scrive il Corriere dello Sport con l'inviato presente all'Ibrox, Spalletti è stato meno contento dell’atteggiamento di Kvaratskhelia

Come scrive il Corriere dello Sport con l'inviato presente all'Ibrox, Spalletti è stato meno contento dell’atteggiamento di Kvaratskhelia rispetto all'exploit dei vari Raspadori, Politano e Ndombele. L’uomo dei sogni, la novità incontenibile. Con la stampella che lo sorreggeva, ad Ibrox, ha più volte gesticolato per rimproverarlo durante il gioco. Questione di mentalità, non di qualità. Il ragazzo deve pensare più alla squadra che a se stesso