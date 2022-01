CdS - Spalletti orco e mangiacapitani? Non bevetevela: Insigne via perché zavorra per il club

Dopo Mauro Icardi, dopo Francesco Totti, ecco Lorenzo Insigne. L'addio di un altro capitano che Luciano Spalletti dovrà gestire. Un caso o colpa sua? Se lo chiede il Corriere dello Sport: "Vi ingolosisce troppo la storia dello Spallettone orco e mangiacapitani? Accomodatevi, datevela a bere, il party dei gonzi è sempre aperto. Altrimenti, provate a ragionare e a distinguere.

Sono altri i denominatori comuni, altro che Spalletti. Il primo. Totti, Icardi e Insigne diventano, per motivi diversi, un problema per le rispettive società. Una zavorra di cui liberarsi. Roma, Inter e Napoli non trovano più cosa buona e giusta (eufemismo) prolungare la storia dei tre e della loro fascia al braccio. Il ruolo di Spalletti? Non facile".