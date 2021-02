Cds - Squadra contestata, applausi solo per Lozano: un anno dopo è cambiato tutto

In un calcio che vive in una bolla tutta sua per far rumore (eccome) possono bastare anche una trentina di tifosi, scrive il Corriere dello Sport in merito al malumore mostrato ieri da alcuni tifosi davanti a Palazzo Caraccioolo, l'albergo del ritiro pre-partita: "Il Napoli non va, in altri tempi chissà cosa gli avrebbero detto e come - fischi di dissenso o tracce di incoraggiamento?

Quando è arrivata la squadra, che vivrà la lunga vigilia in pieno centro, il clima, sempre sotto controllo, s'è un po' vagamente surriscaldato, con i classici cori che vanno di moda in casi del genere: dall'invito esplicito di «andare a lavorare» ad altre carinerie, è stato un piccolo travaso di bile, durato un attimo che però hanno avvertito tutti. L’unico a salvarsi, ricevendo applausi personali, è stato Lozano. Un anno dopo, almeno per lui, Napoli è cambiata".