CdS su Insigne: "La gioia e il dolore, mescolati diabolicamente, in una domenica bestiale"

"Quindici anni dopo, il Genoa torna in B, portandosi però appresso quel manifesto della propria gente, che è un inno alla sportività".

© foto di www.imagephotoagency.it

La gioia e il dolore, mescolati diabolicamente, in una domenica bestiale: così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'ultima al Maradona di Lorenzo Insigne.

Il quotidiano sottolinea "Mentre Napoli è immersa nella propria felicità, e lascia che Insigne strappi il cordone ombelicale, il Genoa nel silenzio muto della sofferenza, scivola malinconicamente in serie B. La foto del calcio, dello sport, è teneramente impietosa, sistema uno a fianco agli altri quei due universi distanti eppure vicinissimi, poi li raccoglie - quasi magicamente - nell’applauso egualmente riconoscente di quello spicchio di stadio completamente in rossoblù che accoglie rispettosamente una sentenza già scritta e lascia che in fin dei conti il tormento resti una sensazione dell’anima: quindici anni dopo, il Genoa torna in B, portandosi però appresso quel manifesto della propria gente, che è un inno alla sportività".