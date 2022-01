CdS su Lobotka: "A luglio si sentiva smarrito e spaccato dentro, ora è rinato"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia Stanislav Lobotka dopo la crescita avuta in questa stagione grazie alla fiducia dell'allenatore: "È cambiata la condizione (anche) psicologica, perché fino a luglio, era Lobotka a sentirsi spaccato dentro, ad avvertire sensazioni di smarrimento in una squadra nella quale non c’era mai un posto per lui, né davanti alla difesa, né altrove: poi Spalletti l’ha adagiato là in mezzo, nel cuore del suo Napoli, ed ha finito per ritrovarselo leader e guida carismatica".