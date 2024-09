Prima pagina CdS su Sinner: "Un marziano tra noi"

Questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport in prima pagina per celebrare la storica vittoria di Jannik Sinner agli Us Open di tennis.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è concentrato anche sulla prossima sfida di Nations League dell'Italia, che dopo la straordinaria vittoria ottenuta in Francia questa sera sfiderà Israele. Gli azzurri a Budapest, sede designata dell'incontro valido per la seconda giornata, dovranno cercare a tutti i costi il bis per restare in testa al Gruppo 2 e provare a staccare il Belgio.