CdS sul futuro di Meret: "Alex non ha mai nascosto la sua posizione"

Alex Meret ha il Napoli come priorità per il suo futuro. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così dell'ex portiere della Spal: "È ovvio, inevitabile. Il ds Giuntoli, invece, continua a discutere con Federico Pastorello del rinnovo di Meret fino al 2027. Con fiducia ferma di arrivare alle firme. Alex, 25 anni e una stagione trascorsa a recitare prettamente in Europa League proprio nell'ombra di Ospina, ha legittima voglia di sentirsi protagonista e aspira a vivere la condizione della continuità, ma sin dalle prime schermaglie, sin dalle prime scene della trattativa con il club, non ha mai nascosto la sua posizione: il Napoli, per lui, è una priorità.