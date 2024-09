CdS - Tanto del destino del Napoli dipende da Lukaku: le richieste di Conte

vedi letture

Il destino di Romelu Lukaku è strettamente connesso a quello del Napoli e viceversa: lui è il centravanti tanto atteso che sa perfettamente come gioca e cosa vuole Conte, che gli ha fatto già delle richieste che il giocatore ha ovviamente accolto immediatamente, d'altronde già le conosceva, come scrive il Corriere dello Sport.

Lukaku è l’uomo che dovrà garantire gol e riempire l’area come mai prima di lui in questo avvio di stagione, ma è anche il totem che dovrà creare spazi e poi attaccarli, offrendo alternative in verticale e in contropiede con la sua velocità e la capacità di andare in progressione. E poi, beh, è il centravanti che ha raccolto l’eredità di Osimhen: pesante ma non un peso, per uno come Rom.