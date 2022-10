CdS - Tre stili di gioco diversi: il camaleonte Spalletti si adegua meglio di tutti all'avversario

Il Napoli batte anche il Torino, con una gara stilisticamente diversa, in ragione delle caratteristiche dell'avversario. Sottolinea il Corriere dello Sport

Il Napoli batte anche il Torino, con una gara stilisticamente diversa, in ragione delle caratteristiche dell'avversario. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "Non c’è Osimhen e semplicemente si gioca palla a terra. Si passa in verticale triangolando stretto, oppure si affonda sulle fasce allo stesso modo. Che cambia? Nulla. Il Napoli sfonda il muro del Torino, vince, dà spettacolo e va in fuga con pieno merito. Ma soprattutto dimostra che può giocare in almeno tre modalità diverse, senza perdere incisività. Può palleggiare stretto e affondare negli ultimi trenta metri con un guizzo, può distendersi nel contropiede classico, oppure può saltare tra le linee verticalizzando gli scambi, come ha fatto ieri. Il camaleonte Spalletti adegua il modulo all’avversario come nessun altro tecnico di serie A riesce a fare".