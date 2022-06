CdS - Udinese fa muro per Deulofeu: questa la valutazione di Pozzo

Si parla della trattativa per portare in azzurro l'esterno dell'Udinese sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Deulofeu e il Napoli si guardano e si piacciono. Si parla della trattativa per portare in azzurro l'esterno dell'Udinese sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Flirtano da un po', da mesi, anche perché Gerard può giocare da esterno, da seconda punta e anche da falso nueve. Un gran bel jolly d'attacco per Spalletti.

Ora, però, bisogna ridurre le distanze: con il giocatore, che a Udine ha uno stipendio di 2,8 milioni a stagione ma che allo stesso tempo è consapevole delle esigenze del club e dell'ormai famoso tetto di 3 milioni; e poi con l'Udinese, per nulla fermo sulla posizione iniziale di 25 milioni e a quanto pare disposto a scendere a 20 milioni. O giù di lì: la trattativa è stata impostata e a definire il tutto saranno De Laurentiis e i Pozzo, vecchi amici di calcio nel nome di tanti affari. Più uno sul tavolo.