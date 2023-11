Corsera - Ciclone Mazzarri: la squadra ha ritrovato la voglia di combattere

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI CALA IL POKER AL BENEVENTO E ACCORCIA SULLA ZONA PLAYOFF Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 4-1 nella nona giornata del campionato Primavera 2. Il Napoli Primavera ha battuto il Benevento per 4-1 nella nona giornata del campionato Primavera 2. LE ALTRE DI A CROLLO MILAN, ORA PIOLI RISCHIA LA PANCHINA Un ko amaro, che rischia di concludere appena a dicembre la stagione del Milan in Champions League e che lascia strascichi anche per i prossimi mesi. La sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund è un disastro, sia dal punto di vista sportivo che... Un ko amaro, che rischia di concludere appena a dicembre la stagione del Milan in Champions League e che lascia strascichi anche per i prossimi mesi. La sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund è un disastro, sia dal punto di vista sportivo che...