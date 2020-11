CorSera - Insigne da pelle d'oca: ha pensato a Maradona con rete impossibile

Un gol da Diez nel nome di Diego. Commentando la prima rete di Insigne, l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Il rischio, in momenti che trasudano di pathos, è trovare un valore simbolico anche in quella che è cronaca. Così viene la pelle d’oca a pensare che Lorenzo Insigne, figlio di Napoli, abbia pensato a Maradona prima di mandare in porta (con la partecipazione di un distratto Mirante) una punizione da posizione impossibile. Tutti avrebbero messo in mezzo, Insigne ha cercato e trovato il gol".