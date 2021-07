CorSera - Jorginho e Donnarumma senza illusioni: il Pallone d'Oro sarà di Messi

"Jorginho e Gigio senza illusioni. Il Pallone d'Oro sarà di Messi", scrive oggi il Corriere della Sera. La verità è che alla fine il grande favorito non è né Gianluigi Donnarumma né Jorginho, ma Lionel Messi. Ingiusto e inutile alimentare false speranze: il Pallone d’Oro 2021 ha già un padrone e i dubbi sono vicini allo zero. Grazie alla Copa America vinta da protagonista in casa del Brasile di Neymar il fuoriclasse argentino del Barcellona è molto più che favorito alla conquista del suo settimo titolo personale, che lo porterebbe a più due sull’eterno nemico Cristiano Ronaldo.