Corsera - Koulibaly potendo scegliere andrebbe già ora al Chelsea

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea in pressing su Kalidou Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera: "La situazione è diversa: a Koulibaly potrebbe non bastare l’offerta di rinnovo alle stesse cifre. E allora, la Premier. Le sirene del Chelsea (che ha perso Rudiger) sono insistenti e Koulibaly, potendo scegliere, ci andrebbe adesso e non a parametro zero.

Il Napoli comincia a guardarsi attorno (Spalletti ovviamente non gradisce) e si iscrive al partito degli estimatori di Milenkovic, già nella lista dell’Inter e della stessa Juve. A Vinovo in difesa vige la strategia dell’attesa, per ora centrocampo e attacco: c’è Di Maria e domani tocca a Pogba.