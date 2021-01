Corsera - La reazione peggiore dopo la resa alla Juve

Il Napoli butta via il gol lampo di Lozano. Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza la brutta sconfitta in rimonta subita dal Napoli contro l'Hellas: "La reazione peggiore alla resa della Supercoppa, per il Napoli è stata presentarsi a Verona con il morale basso, stato d’animo (e fisico) venuto fuori alla distanza (mezz’ora di gioco e un gol di vantaggio) e tale da compromettere la partita. Seconda sconfitta in quattro giorni, sesta in campionato".