CorSera - Milan, messaggio forte e chiaro contro una delle migliori squadre italiane

Elogiando il Milan per la vittoria col Napoli, l'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Presto per capire se finirà così anche stavolta, manca davvero troppo e soprattutto dietro anche le grandi hanno ripreso tutte a correre, ma una cosa è certa: vincere al San Paolo, contro quella che a detta di tutti è una delle migliori squadre del torneo, per quanto incappata in una serata di troppe imprecisioni e con un Insigne mai in partita, è un messaggio forte e chiaro".