Corsera - Napoli resta padrone del proprio destino grazie agli scontri diretti

"Il grande gelo arriva a due minuti dalla fine, quando il Cagliari con Nandez pareggia i conti con il Napoli allo stadio Maradona". Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che fa il punto sulla corsa Champions: "La squadra di Gattuso, in vantaggio con Osimhen in avvio di gara e in bilico per tutto il secondo tempo, si accorge che la frenata è brusca e sarà necessario stringere i denti fino alla fine per assicurarsi un posto in Champions.

Il Napoli ha avuto il torto di non chiudere la gara e nel finale ha esaurito forze mentali ed energie fisiche. Il cammino Champions si complica, ma i partenopei restano padroni del loro destino per il vantaggio negli scontri diretti".