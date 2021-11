CorSera - Perdere a San Siro non è scandaloso, ma nel Napoli funzionano poche cose

Il Napoli perde l'imbattibilità in campionato sul campo dell'Inter e subisce tre reti in una partita sola. Di seguito la breve analisi del Corriere della Sera: "Perdere a San Siro non è scandaloso. Ma poche cose funzionano nella capolista, che prende 3 gol tutti in una volta quando ne aveva incassati 4 nelle prime 12 partite. Il palleggio è stanco e la squadra si allunga sulle ripartenze degli interisti. Anche l’attacco non punge. Sino al convulso finale gli azzurri non avevano quasi mai impensierito l’Inter".