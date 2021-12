Corsera - Reinildo subito: Napoli tratta col Lille per anticipare il colpo

Sul Corriere della Sera si fa il punto su alcuni possibili prossimi acquisti di alcune squadre di Serie A a costo zero. Il Napoli tratta da tempo Reinildo con il Lille per anticipare l’arrivo del terzino a gennaio, mentre l’Inter ha praticamente chiuso un colpo a zero all’estero: Onana a giugno si libererà dall’Ajax e sarà il nuovo portiere di Inzaghi. Prenderà il posto di un altro campione in scadenza: Handanovic, al quale sarà forse offerto di fare la riserva a stipendio dimezzato.

Lui ci pensa, il suo agente Ramadani ne ha parlato (ma senza affondare) con la Lazio mentre discuteva di Kalinic, che Sarri vorrebbe come vice Immobile; anche il croato, guarda caso, è legato al Verona fino al 30 giugno 2022.