Corsera - Sarà dura andare ai Mondiali, primo tempo tragico dell'Italia

Ciò è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera all'indomani dell'eliminazione dell'Italia dalla Nations League

Presagi: andare ai Mondiali non sarà facile. Ciò è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera all'indomani dell'eliminazione dell'Italia dalla Nations League: "Dobbiamo prepararci ad attraversare un girone di qualificazione pieno di insidie. Però, guardate: il problema non è Haaland, che ci aspetta con la sua Norvegia. Il problema siamo noi. È dentro di noi, è il nostro calcio tremendamente modesto. Con la Germania pareggiamo una partita intensa, confusa, anche emozionante, ma tragicamente sbagliata per tutto il primo tempo.

Gatti va a uomo sul delizioso Musiala. Lo punta: e lo aggredisce, spesso falciandolo. L’arbitro, ad un certo punto, dopo l’ennesima randellata, è costretto ad ammonirlo e, mentre gli fa vedere il cartellino giallo, ha l’aria di dirgli: ragazzo, qui giochiamo a pallone, non a rugby. Maldini ha preso il posto di Raspadori, che a Milano era stato, letteralmente, inutile. E che qui è in panchina: lo facciamo entrare? Siamo messi così. È tutto il calcio italiano ad essere messo così. Lo sa bene, Spalletti. Ha clamorosamente sbagliato la formazione iniziale, d’accordo".