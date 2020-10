CorSera - Se intervento Asl sarà corretto, campionato finito oppure ci saranno i play-off: i dettagli

Se l’intervento dell’Asl di Napoli sarà considerato corretto - come fanno intendere il ministro dello Sport Spadafora e il Comitato tecnico scientifico - il campionato di calcio finisce qui. Alla terza giornata. E ne comincia uno nuovo: quello delle Asl.

Il rischio è quanto meno altissimo perché, da questo momento in poi, con l’aumento dei contagi che è già nei fatti, è molto probabile che altre autorità sanitarie locali prendano provvedimenti simili, finendo per imporre una serie di blocchi a catena. Con un calendario congestionato, spazio per i recuperi non ce n’è. Dunque, scrive il Corriere della Sera, il campionato sarebbe da ritenersi concluso salvo l'idea play-off e play-out tanto cara a Gravina.