I divieti non bloccano i napoletani: il dato per il settore ospiti al Bentegodi

vedi letture

In duemila per il Napoli. Nonostante tutto. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania indetto dalle istituzioni, in virtù della radicata rivalità tra i popoli delle due squadre. Eppure, dicevamo, a dispetto della circolare della Prefettura di Verona, oggi al Bentegodi è annunciata una notevole presenza di sostenitori azzurri.

I tifosi sono pronti ad accompagnare l'esordio in campionato della squadra di Conte contro l'Hellas: più o meno duemila tifosi, provenienti prettamente dalle regioni del Nord e del Centro, ma anche dall'estero. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.