Gazzetta - A Bari non sono convinti che ADL scelga di tenere il Napoli

TuttoNapoli.net

Il Bari torna in Serie B e sulla Gazzetta dello Sport si torna a parlare della possibile scelta della famiglia De Laurentiis tra pugliesi e Napoli: "Il 1° agosto 2018 il sindaco della città, Antonio Decaro, consegna il titolo sportivo di Serie D alla Filmauro di Aurelio De Laurentiis. È un “voucher” dovuto per la gloriosa storia del club e previsto dalle carte federali. Un nuovo atto fondativo, la risalita può cominciare. Il Bari in Serie D, però con basi solide. Il Bari come il Napoli del 2004, fallito e ripartito dalla C, con De Laurentiis presidente. Qui però è Luigi De Laurentiis, il figlio, a prendere il timone. Le proprietà doppie non sono più ammesse, nemmeno in categorie diverse, De Laurentiis dovrà scegliere e non è detto che opti per il Napoli, almeno così si mormora a Bari.