Gazzetta - ADL taglia i costi del 30%: il nuovo tetto-ingaggi è fissato a 3,5mln

In casa Napoli si ridiscute del monte ingaggi. La volontà di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di tagliare i costi nella misura del 30%, fissando un nuovo tetto massimo: 3,5 milioni di euro, nessuno guadagnerà di più in azzurro, eccezion fatta per chi ha già contratti superiori in essere (Koulibaly, Lozano, Osimhen). A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.