Gazzetta - All'andata si annusarono, ora si azzufferanno: Napoli e Juve costrette a vincere

All’andata Juve e Napoli si limitarono ad annusarsi, stavolta si azzufferanno, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando del popolo di Capodichino che aspetta una vittoria contro la rivale meno amata per volare via e quello della Signora che pretende finalmente la svolta.

Anche per Thiago Motta la partita di stasera è assolutamente da vincere per accorciare le distanze e non ritrovarsi addosso Fiorentina, Bologna e Milan che hanno tutte una partita in meno. L'obiettivo è far uscire finalmente la sua Juve dal guscio delle potenzialità, con un centravanti nuovo, il debuttante Kolo Muani, scrive la Gazzetta dello Sport.