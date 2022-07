Gazzetta ammette: "Che colpo Kepa! Napoli più ambizioso di quello che lascia intendere!"

Kepa in prestito dal Chelsea è una opzione diventata concreta, molto concreta, nelle ultime ore. Quello che sembrava un sogno sta per diventare realtà

© foto di J.M.Colomo

Il Napoli è più ambizioso di quello che alcune cessioni hanno lasciato intendere, a scriverlo quest'oggi è la Gazzetta dello Sport nel raccontare del colpo imminente dei partenopei per la porta dopo l'addio di Ospina: "Lo dimostra il fatto che il club azzurro sta per piazzare l’ennesimo colpo, e che colpo, di quest’estate. Kepa in prestito dal Chelsea è una opzione diventata concreta, molto concreta, nelle ultime ore. Quello che sembrava un sogno sta per diventare realtà perché i Blues hanno deciso che calciatori scontenti - vedi Lukaku - non ne vogliono ed hanno aperto alla possibilità di lasciar andare Kepa al Napoli pagando anche buona parte dell’ingaggio (il club azzurro verserebbe circa 3 milioni allo spagnolo)".

Il quotidiano sportivo elogia le qualità del portiere del Chelsea: "Kepa ha tra le sue peculiarità la capacità di far ripartire l’azione con i piedi, quella che talvolta ha fatto difetto a Meret. E con Kepa, che ha calcio lungo e preciso, l’opzione verticale diventa ancora più praticabile tanto per l’ex Dinamo Batumi quanto per Osimhen".