Gazzetta - Anguissa ha fatto una promessa per il piccolo Daniele

vedi letture

"Ha promesso che proverà a vincerle tutte, per dedicare al suo piccolo amico un nuovo grande traguardo".

Tra Anguissa e Conte è stato amore a prima vista. Così la Gazzetta dello Sport scrive sul rapporto tra il centrocampista ed il tecnico: "È scoccata la scintilla e col tempo il legame è sempre più forte. Antonio ha convinto Frank ad alzare il suo raggio d’azione, a non limitarsi ad accompagnare la manovra ma di buttarsi con continuità in area di rigore, dove può far male.

E forse neanche Frank si era reso ancora conto del suo potenziale sottoporta: intanto, però, siamo già al record personale in un campionato dopo appena 22 partite: cinque gol e quattro assist. Frank, tra l’altro, ha una doppia missione: era uno dei più legati a Daniele, la mascotte della squadra che non c’è più e a cui Anguissa dedica ogni gol. Ha promesso che proverà a vincerle tutte, per dedicare al suo piccolo amico un nuovo grande traguardo.