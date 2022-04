Gazzetta - Basta pagare debiti di riconoscenza: Spalletti manderà in campo solo chi corre

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle scelte del tecnico in vista del finale di campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Spalletti non deve pagare più debiti di riconoscenza, non può permetterselo. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle scelte del tecnico in vista del finale di campionato: "Chi non è in grado di tenere ritmi alti resti fuori perché comunque bisogna concludere bene la stagione, al di là dell’inseguimento della vetta.

E forse sta proprio in questa riconoscenza il “difetto” di un tecnico esperto e preparato, per capire delle scelte fatte nelle ultime gare che hanno destato perplessità. Solo chi allena tutta la settimana questi atleti può rendersi conto della loro reale condizione psico-fisica. Ma se poi alla vigilia parti con propositi che in campo non si vedono manco lontanamente realizzati, nelle ultime gare casalinghe, forse qualcuno ha toppato".