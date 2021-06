Gazzetta - Berge è il preferito in mediana, ma il Napoli vuole garanzie sul ginocchio operato

Il Napoli punta forte su Sander Berge, 23 anni, centrocampista norvegese. Così scrive la Gazzetta dello Sport sul casting in mediana effettuato dal club azzurro per il gigante dello Sheffield, con la rosa che spiega come il Napoli chieda le opportune garanzie sulle condizioni fisiche del mediano: "Il regista dello Sheffield United è il preferito, ma saranno valutate le condizioni del ginocchio operato in inverno prima di decidere.

"Ha concluso la stagione, Berge, disputando soltanto due partite ad inizio maggio. Fino a quel momento, era rimasto fermo per un infortunio al ginocchio, patito a fine dicembre, che lo ha costretto ad un lungo periodo di inattività. Prima di dare un’accelerata alla trattativa , i dirigenti napoletani vorranno avere un quadro clinico più preciso sulle condizioni del giocatore" si legge.