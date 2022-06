Gazzetta: "Ci sono ottime possibilità che Deulofeu vesta la maglia azzurra"

Gerard Deulofeu è un po' più vicino al Napoli, stando a quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Gerard Deulofeu è un po' più vicino al Napoli, stando a quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La trattativa sarà ancora lunga e complessa, ma per quello che emerge dalle parti in causa ci sono ottime possibilità che Gerard Deulofeu vesta la maglia azzurra del Napoli nella prossima stagione. Il giocatore - anche se ha offerte allettanti dal Villarreal e ora anche dalla Real Sociedad - appare convinto di restare in Italia e giocare in Champions con la squadra di Luciano Spalletti".