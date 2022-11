Gazzetta critica Spalletti: "Blackout Napoli e lui immobile, Allegri si sarebbe tolto il cappotto!"

"Nel finale ha un po’ sorpreso l’immobilismo di Spalletti, poco reattivo nel trovare una chiave per riattaccare la spina alla sua squadra".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Elogi al Napoli, e non potrebbe essere altrimenti dopo undici vittorie consecutive in campionato. Ma su La Gazzetta dello Sport troviamo anche un passaggio critico nei confronti di Luciano Spalletti: "Nel finale ha un po’ sorpreso l’immobilismo di Spalletti, poco reattivo nel trovare una chiave per riattaccare la spina alla sua squadra. Nella stessa situazione Allegri si sarebbe tolto il cappotto e anche qualche altro indumento, lui invece è rimasto impassibile e non ha fatto alcun cambio di giocatori (aveva ancora uno slot) o di modulo".