Gazzetta - Da ala a trequartista: come cambia Kvara con Garcia

"Trentacinque minuti sono pochi per stabilire che qualcosa sia mutato, ma nei 35 minuti di Kvaratskhelia contro il Sassuolo, i primi del georgiano in una partita ufficiale del Napoli di Rudi Garcia, si sono colti i germogli della variazione. Sulla Gazzetta dello Sport si parla del numero 77 e di alcune novità tattiche lo riguardano.

Domenica sera “Kvara” partiva da sinistra e si accentrava, da ala a trequartista. Il gol del 2-0 vale come certificato: il numero 77 del Napoli ha servito l’assist a Di Lorenzo dalla classica posizione del numero 10. Non vogliamo essere sacrileghi, ma da quelle zolle quanti saranno stati i palloni simili giocati da Maradona per gli attaccanti del suo Napoli anni Ottanta? Spalletti considerava Kvaratskhelia un’ala pura, irresistibile al dribbling e nella progressione. Garcia lo vuole meno laterale e più centrale. Kvaratskhelia potrebbe diventare una scheggia impazzita, difficile da schivare perché imprevedibile nei movimenti. Metà ala e metà trequartista: cross nel primo caso, imbucate e tiri nel secondo.