Gazzetta - Da Mertens e Ospina: il Napoli gode di ottima salute, ma gli ex no

Focus de La Gazzetta dello Sport tra passato e presente, tra i vecchi e i nuovi

TuttoNapoli.net

Focus de La Gazzetta dello Sport tra passato e presente, tra i vecchi e i nuovi: "Il Napoli gode di ottima salute, i quattro ex non possono dire altrettanto perché nessuno di loro sta facendo faville nelle rispettive squadre. Per intenderci, Ospina con l’Al Nassr stava anche facendo bene ma ora è arrivato l’ennesimo infortunio. Koulibaly è messo spesso in discussione al Chelsea con appena il 60% delle partite giocate da titolare in Premier". Stesso discorso, si legge, per Mertens e Insigne.