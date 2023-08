Gazzetta - Demme ora frena: non è più convinto dell'Hertha

elle ultime ore però, come riporta La Gazzetta dello Sport, pare che il diretto interessato non sia più così convinto della destinazione berlinese.





Ultimi giorni di mercato caldi in casa Napoli, sia a livello di rinforzi da regalare a Rudi Garcia che di esuberi da piazzare. fa parte di questa seconda categoria Diego Demme, centrocampista che sembrava destinato all'Hertha Berlino. Nelle ultime ore però, come riporta La Gazzetta dello Sport, pare che il diretto interessato non sia più così convinto della destinazione berlinese.

Il mediano tedesco di origine italiane, infatti, si è preso ulteriore tempo per accettare o meno la corte dell'Hertha. Si tratta di un club in grande difficoltà che, dopo la retrocessione in Zweite Liga della scorsa stagione, ha iniziato nel peggiore dei modi il cammino in seconda serie tedesca con 3 sconfitte in altrettante gare. Quel che è certo è che Demme al momento è ai margini della rosa del Napoli e sta solo aspettando di conoscere la sua prossima destinazione.