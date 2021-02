Gazzetta difende Gattuso: "Tanti errori di ADL, emblematico il caso Milik"

Gattuso ha perfino esagerato nel prendersi la colpa di alcune sconfitte recenti. Ma Rino è fatto così: non cerca alibi e non è abituato a scaricare le responsabilità sugli altri. Scrive così Luigi Garlando sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, puntando il dito sul patron del Napoli nella gestione di alcune situazioni di casa azzurra: "Il suo presidente, invece, adotta la strategia opposta e magari tende a dimenticare i propri errori. Nell’ultimo anno e mezzo ci sono state parecchie mosse avventate da parte della società, tra cui il recente casting di allenatori che avrebbe anche potuto delegittimare Gattuso nello spogliatoio, strettosi invece attorno alla sua guida. Sabato a Marassi il Napoli ha dominato, ma ha perso anche perché è mancata un po’ di qualità e di precisione in avanti.

I problemi fisici di Mertens (sette partite saltate negli ultimi nove turni di A e una manciata di minuti giocati da metà dicembre a oggi) e Osimhen (appena rientrato dopo due mesi di assenza) fanno ripensare alla gestione del caso Milik: trattenuto per un capriccio in estate, poi messo ai margini e infine svenduto a gennaio per 12 milioni (bonus compresi) al Marsiglia dopo averne spesi 33 nel 2016. Se la gestione del polacco fosse stata diversa, il Napoli avrebbe adesso qualche milione o qualche punto in più. E magari De Laurentiis sarebbe meno furioso".