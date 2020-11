Gazzetta - Due mazzate, Gattuso valuta col suo staff i motivi: non gli è piaciuta una cosa

Dovrà riflettere, Rino Gattuso, sulle due sconfitte subite in 10 giorni. Az Alkmaar e Sassuolo gli hanno fatto male e, probabilmente, le mazzate prese apriranno ad una serie di valutazioni che farà insieme al suo staff e ai giocatori, magari già stamattina, quando si ritroveranno per preparare la gara di Europa League, contro il Rijeka. Non è piaciuto a Gattuso l’atteggiamento della squadra. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.