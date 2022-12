Gazzetta - Ecco la carta Ronaldo e di 16 compagni: mensilità diventate premi, a CR7 mancano 19mln

Il giallo Ronaldo e quei 19mln di euro, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando del mondo di intercettazioni, mail e perquisizioni

Il giallo Ronaldo e quei 19mln di euro, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando del mondo di intercettazioni, mail e perquisizioni che ruota intorno alla carta di Cristiano Ronaldo. Il documento esiste ed è saltato fuori per i magistrati: "Si tratta di 3 scritture differenti con cui i pm hanno potuto ricostruire la «manovra stipendi», uno dei metodi, insieme alle plusvalenze fittizie, che avrebbero usato gli uomini della Signora per truccare i bilanci. Nello studio sono state sequestrate scritture private di 16 giocatori della Juve, praticamente tutti i coinvolti nella seconda manovra stipendi (dilazione di alcune mensilità nel 2020-21 e 2021-22 per fronteggiare l’emergenza Covid) tranne Giorgio Chiellini. Si tratta di side letter a garanzia del credito dei giocatori nei confronti della società, ma non depositate presso Lega o Figc. In pratica le mensilità tagliate venivano restituite sotto forma di premi e spalmate sugli anni di contratto.