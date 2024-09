Gazzetta - Ecco perchè Conte farà massiccio turnover con il Palermo

Sulla questione scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Un Antonio Conte pronto ad effettuare una vera rivoluzione di formazione per la sfida con il Palermo. Sulla questione scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Antonio Conte ha voluto premiare il resto della rosa nel match di Coppa Italia di questa sera per l'impegno, la dedizione e l'attaccamento al club. Una sorta di ringraziamento per quanto stanno facendo in ogni allenamento anche se non hanno avuto un minutaggio congruo in campionato". si legge sulla rosea.