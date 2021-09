Gazzetta ed il punto debole del Napoli: "A disagio con squadre chiuse come Genoa e Juve"

C'è una difficoltà che incontra il Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport nell'analisi della squadra di Luciano Spalletti che finora ha rischiato di non vincere due partite: a Marassi contro il Genoa (gol di Petagna all’84’) e con la Juve (Koulibaly all’85’):

"Minimo comune denominatore: Ballardini e Allegri hanno presentato un baricentro bassissimo, due squadre molto corte, per intasare gli spazi e non concedere né la profondità né il fraseggio veloce sulla trequarti. Le due vittorie sono state casuali, in particolare quella con la Juve generata dai regali di Szczesny e Kean. Ma anche in quelle due partite il Napoli ha mostrato un’interessate propensione alla manovra, al dominio della gara. Però Spalletti in allenamento lavorerà su qualche schema offensivo per aprire le squadre che si piazzeranno basse, a ridosso della propria area. Saranno preziose le qualità di alcuni elementi nel gioco aereo e nel tiro da fuori".