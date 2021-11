Gazzetta elogia Petagna: "E' il terzo centravanti che ogni squadra vorrebbe"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, partendo da Ounas, elogia le alternative del Napoli, come Petagna: "L’algerino in pochi minuti mette in crisi i polacchi, già alle corde, e il suo gol con sombrero è la griffe di qualità di una squadra che dimostra di essere forte in ogni suo elemento. Perché poi Lobotka tiene bene il campo, Juan Jesus migliora di condizione e Petagna è il terzo centravanti che ogni squadra vorrebbe, per dedizione alla causa, per determinazione su ogni pallone".